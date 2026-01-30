КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
Более 126 тысяч жителей и гостей Мурманской области отдохнули в регионе в период новогодних каникул 2025/2026

Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 5%.

Около 54 тысяч человек выбрали Мурманскую область для горнолыжного отдыха. Это почти на 20% больше, чем в такой же период прошлого года (тогда горнолыжные комплексы региона посетили 45 тысяч гостей).

Сердцем горнолыжного туризма остается Кировск – за время новогодних праздников крупнейший горнолыжный курорт региона «Большой Вудъявр» посетило более 51 тысячи любителей активного зимнего отдыха – это на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. В новогодние каникулы курорт также поставил рекорд по суточной посещаемости: в один из праздничных дней на курорте отдыхало одновременно более 6 тысяч человек. Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» – якорный объект горно-туристического кластера «Хибины». Развитие потенциала кластера – масштабный инвестиционный проект Группы «ФосАгро». На его реализацию компания уже направила свыше 25 млрд рублей.

Помимо горнолыжных склонов наибольшей востребованностью у гостей Кировска пользовались экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», арт-парк «Таинственный лес», арт-каток «Сияние» на территории санатория «Изовела».

Наряду с Кировском наиболее популярные направления в начале января 2026 года – Мурманск и Териберка.

В заполярной столице главными точками притяжения по традиции стали локации ярмарки «На Севере – тепло!» и Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин» – легендарный музей посетили свыше 7 тысяч экскурсантов, в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Туристские информационные центры Мурманской области в первые дни января приняли более 700 посетителей, и почти каждый второй оформил Паспорт полярника – уникальный туристический сувенир, подтверждающий пересечение полярного круга. Путешественник может собрать на страницах паспорта красивые штампы в популярных туристических местах, а также получить приятные бонусы и скидки в ресторанах и сувенирных лавках.

Новогодний турпоток доказал: интерес к Мурманской области продолжает расти, в том числе и среди жителей региона.

Развитие и поддержка туризма, создание современной инфраструктуры для жителей и гостей – одно из направлений губернаторского плана «На Севере – жить!»

 

 

