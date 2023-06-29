Более 13 тысяч деревьев высадили в Мурманской области в рамках международной акции «Сад Памяти»

В этом году международная акция «Сад Памяти» в четвертый раз прошла на территории Мурманской области. В её рамках северянами было высажено более 13 тысяч деревьев и кустарников различных пород.

«Сады Памяти» появились в Кольском, Терском и Кандалакшском районах, в Печенгском и Ковдорском округах, а также в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Островном, Заозерске и Североморске.

В акции приняли участие представители правительства Мурманской области, исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и сотрудники различных организаций и учреждений Мурманской области, среди которых Мурманский морской торговый порт, МОЭСК, Кольская ГМК и другие. Также активное участие в посадках приняли представители волонтерских движений и неравнодушные жители нашего региона.

Общее количество участников в Мурманской области составило порядка 1000 человек.

Напомним, что цель акции заключается в посадке 27 млн деревьев в честь героев, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе проведения специальной военной операции.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, международная акция «Сад Памяти» проводится в рамках национального проекта «Экология» по инициативе АНО «Сад памяти» при поддержке Фонда президентских грантов, госкорпорации «Росатом», ПАО «ГМК «Норильский никель», Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25181&page=7