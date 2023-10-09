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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 16:15

Более 13 тысяч гостей приняли участие в мероприятиях ко Дню города Мурманска

На минувших выходных Мурманск отметил 107-летие. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что в мероприятиях, приуроченных к событию, приняли участие больше 13 тысяч человек.

«Также в День города вышли в свой первый рейс 30 троллейбусов, закупленных специально для Мурманска. Но прежде чем выйти на маршрут, они разместились на главной улице города. Любой гость мог на несколько минут представить себя водителем троллейбуса. Особенно это понравилось нашим юным северянам», – отметил глава региона. 

Андрей Чибис подчеркнул, что вся техника отвечает высоким требованиям безопасности, оснащена системой видеонаблюдения, позволяют производить безналичную оплату и оборудована зарядными устройствами.

«С учётом этих машин, мы обновили общественный парк транспорта Мурманска на 75%, а по области – на 80%. В ближайшее время планируем закупить ещё 23 автобуса», – прокомментировал Андрей Чибис. 

Глава региона также напомнил, что парк общественного транспорта, курсирующего по регулярным городским маршрутам, уже полностью обновлён в ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Кировске, в Полярных Зорях, Ловозерском районе, Печенгском округе.

«Ещё раз, возвращаясь к теме Дня города, благодарю всех организаторов за чёткую отработку, такой яркий и душевный праздник, а наши правоохранительные органы – за обеспечение безопасности всех проведенных мероприятий», – отметил Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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