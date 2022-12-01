Более 13 тысяч школьников Мурманской области приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

В период с 1 по 27 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» на образовательной платформе «Учи.ру» прошла Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», которая проводилась третий год подряд. В олимпиаде участвовали школьники 1–9-х классов, которые проверили свои знания о правилах поведения на дорогах. В Мурманской области приняли участие более 13 тысяч учащихся, а в целом по стране более 4 миллионов 458 тысяч, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем году.

С каждым годом олимпиада наращивает популярность и показывает стабильный прирост участников. Задания олимпиады содержат в себе правила дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств. Одним из нововведений 2022 года стало включение задач про средства индивидуальной мобильности, о безопасности передвижения на роликах, самокатах, гироскутерах, которые с каждым годом становятся всё популярнее.

Ежегодно организаторы анализируют статистику прохождения олимпиады и выделяют вопросы, которые в большей степени вызывают затруднения. В прошлом году наиболее сложными для школьников оказались задания на знание правил движения во дворе и посвящённые езде на велосипеде. Поэтому в новом сезоне были разработаны специальные обучающие упражнения на эти темы. В итоге задачу на знание правил дорожного движения во дворах удалось правильно решить большинству детей.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, выполнить задания онлайн-состязания можно было и дома вместе с родителями. Таким образом, мамы и папы могли не только увлекательно провести время с детьми, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а возможно, и узнать что-то новое.

Фото: https://gov-murman.ru