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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.25 14:00

Более 13 тысяч жителей Мурманской области написали «Диктант Победы»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области диктант проводился на 312 площадках. К международной патриотической акции «Диктант Победы» присоединилось более 13 тысяч северян. Участники за 45 минут ответили на 25 вопросов и проверили свои знания истории Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Среди уникальных площадок, где провели диктант, – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», этнографический саамский комплекс в Туломе, музейно-выставочный комплекс «Долина Славы», масштабная реконструкция которого, напомним, завершилась в 2024 году. 

Одной из площадок в Мурманске стал единственный в России духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества», открытый в этом году в День защитника Отечества. Здесь собрались более 50 человек. В их числе – священнослужители, члены общественной организации «Союз православных женщин», представители казачества, творческой интеллигенции, сотрудники правительства Мурманской области. Для собравшихся провели небольшой концерт из песен и стихов на патриотическую тему.

«Диктант Победы» написали и в Мурманском арктическом университете. На площадке собралось 230 человек. Участников акции и гостей встречали волонтёры. Активисты общественного объединения – группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» представили интерактивную выставку с уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны. В фойе была развёрнута выставка о земляках-участниках СВО и членах их семей.

На площадке Мурманской областной научной библиотеки участниками акции стало более 160 человек – школьники и студенты, сотрудники УМВД России по Мурманской области, прокуратуры Мурманской области, управления Росреестра по Мурманской области, ГИБДД Мурманской области, специалисты регионального минкульта.

С приветственным словом выступил директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти у подрастающего поколения, призвал с вниманием отнестись к вопросам диктанта, которые позволяют не только проверить знания, но и привлечь участников обратиться к историческим событиям, исследовать, читать специализированную литературу в библиотеках страны.

Исполняющая обязанности министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова отметила нововведение этого года – вопросы объединили военную историю 1941-1945 годов с событиями наших дней, что наглядно показывает преемственность между поколениями защитников Отечества.

Также в Мурманской области площадками стали музей истории города Мончегорска, музейно-выставочный центр «Апатиты», Свято-Троицкий Феодоритов Кольский мужской монастырь, Мурманская областная Дума, образовательные учреждения региона и другие. На площадках особое внимание было уделено вкладу жителей Кольского Заполярья в Великую Победу.

Кроме того, 25 апреля все желающие могли принять участие в «Диктанте Победы» в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф.

Итоги акции будут известны в июне, тогда же определят победителей.

Напомним, международную акцию «Диктант Победы» проводит «Единая Россия» с 2019 года. В этом году к акции присоединилось более чем 90 стран мира.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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