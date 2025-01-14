Более 13 тысяч зрителей посетили новогодние спектакли Мурманского областного драмтеатра

В Мурманском областном драматическом театре завершилась новогодняя кампания, подарившая радость более чем 13000 зрителям. 81 выступление наполнило сердца северян всех возрастов новогодним волшебством.

Как сообщает vk.com/murmanculture, сказка для детей «Хрустальная туфелька Золушки» была показана 27 раз на главной сцене. После каждого спектакля малыши могли встретиться с Дедушкой Морозом, Снегурочкой и любимыми сказочными героями.

Для взрослых спектакль-концерт «Чародеи. С Новым годом!» состоялся 6 раз, покорив сердца зрителей великолепной актерской игрой.

На новогодних ёлках резиденция «В гостях у Дедушки Мороза» радовала гостей 42 раза, а в рамках губернаторских ёлок в Печенге и Заполярном прошло 6 представлений «Жихарка».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281728%2Fwall-139605315_29220