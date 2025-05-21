Более 130 человек написали всероссийский химический диктант в МАУ

В Мурманском арктическом университете состоялся ежегодный Международный химический диктант, темой которого в этом году стала «Формула Победы». Вопросы были посвящены вкладу отечественных химиков в победу в Великой Отечественной войне.

«В этом году мы отмечаем 80 лет Великой Победы. Огромный вклад в неё был внесён советскими учёными, в том числе учёными-химиками: это новые виды топлива, средства для обработки ран и витаминные комплексы из растений для поддержки сил людей, составы, препятствующие возгоранию и другое», – сказала профессор, доктор химических наук, профессор кафедры химии МАУ Светлана Деркач, приветствуя участников диктанта.

МАУ является единственной очной площадкой диктанта в Мурманской области. Всего в акции приняли участие более 130 человек, среди них – сотрудники университета, студенты, выпускники прошлых лет и совсем юные участники – школьники.

Цель химического диктанта – показать, насколько химия влияет на повседневную жизнь человека. Очные участники смогут узнать свои результаты 28 мая на сайте химическийдиктант.рф.

Напомним, в начале года в Мурманском арктическом университете глава региона Андрей Чибис открыл молодёжную научно-исследовательскую лабораторию «Химия и технология морских биоресурсов». У заполярных студентов появилась возможность проводить как фундаментальные, так и прикладные исследования, необходимые для переработки биоресурсов, нефти и газа для дальнейшего исследования и развития Арктики.

Фото (пресс-служба МАУ): https://gov-murman.ru/info/news/