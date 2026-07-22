Более 130 молодых северян стали участниками молодёжных клубов при Кадровом центре Мурманской области

Программа реализуется сразу на трёх площадках региона – в Коле, Мончегорске и Полярных Зорях. За время работы участники посетили 15 практических мероприятий: от встреч с работодателями до тренингов по эффективному поведению на рынке труда.

Ключевым элементом проекта стали профессиональные туры. Так, участники клуба «ПроКарьеру» в Кольском кадровом центре побывали на закрытых экскурсиях в депо электротранспорта и Центре стандартизации и метрологии, а ребята из Мончегорского клуба «Старт на ИЗИ» – на Кольской ГМК. Подростки увидели работу предприятий изнутри, что значительно повысило их интерес к инженерным профессиям, востребованным в Арктической зоне.

Параллельно школьники осваивали прикладные навыки трудоустройства. В клубе «ФрешКАдры» будущие выпускники отработали сценарии стрессовых интервью и научились составлять резюме без опыта работы. Студенты из Мончегорска в рамках игры «Битва стартапов» поверили в возможность запуска собственных проектов внутри родного края. Снять барьеры между поколениями помог практикум «ПРОмолодёжь», где соискатели напрямую обсудили свои ценности с HR-специалистами ведущих компаний.

«Мы выстраиваем системный мостик между образованием и реальным сектором экономики. Наша задача – показать подростку понятный путь развития в Мурманской области, чтобы он видел перспективу именно здесь, дома, обеспечивая технологический суверенитет нашей Арктической зоны», – отметила директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, молодёжные клубы при региональном кадровом центре действуют с 2025 года. С этого года мероприятия интегрированы в федеральную программу профориентации и маршрутизации выпускников в рамках национального проекта «Кадры». Инициатива уже дает результаты: только в 1 полугодии 2026 года в мероприятиях федерального трека приняли участие более 9 тысяч старшеклассников и 4 тысяч студентов выпускных курсов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571454/#&gid=1&pid=2