Более 130 спортсменов боролись за медали первенства Северо-Запада по греко-римской борьбе

В оленегорском учебно-спортивном центре состоялось первенство Северо-Западного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Участниками окружных соревнований стали более 130 спортсменов из восьми регионов – Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Калининградской и Ленинградской областей, а также из республик Карелия и Коми.

Медали первенства СЗФО были разыграны в 15 весовых категориях.

В самой лёгкой категории до 32 кг победу одержал Назим Агамалиев из Архангельской области. Среди борцов до 35 кг лучшим стал Обиддин Махумудов (Архангельская область), до 38 кг – Савелий Бондарев (Архангельская область), до 41 кг – Тимофей Сиротин (Ленинградская область), до 44 кг – Магомед Мусаев (Республика Коми), до 48 кг – Георгий Малышев (Ленинградская область), до 52 кг – Олег Лебедев (Ленинградская область), до 57 кг – Демид Молинков (Архангельская область), до 62 кг – Степан Палкин (Архангельская область), до 68 кг – Егор Тархов (Ленинградская область), до 75 кг – Артём Часовских (Мурманская область), до 85 кг – Александр Мартьянов (Калининградская область), до 92 кг – Алексей Бажуков (Республика Коми), до 100 кг – Владислав Блинов (Республика Коми), до 110 кг – Андрей Левендеев (Мурманская область).

Как отмечает региональное Министерство спорта, помимо двух золотых медалей в активе у борцов Мурманской области также пять серебряных наград, которые завоевали: Сергей Истомин, Артем Антипов, Ахмед Рамазанов, Алексей Захаров и Эмиль Овчуев. Бронзовых медалей удостоены: Максим Азизов, Никита Аксенов, Шамиль Троянов, Алексей Кончаков, Артем Парфацкий, Сергей Гладков и Иван Щербина.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/