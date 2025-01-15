Более 130 спортсменов приняло участие в открытом турнире по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской АЭС

На горнолыжном комплексе «Салма» состоялся вечерний открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской АЭС, посвященный памяти Ю.В. Коломцева, собравший более 130 участников из 15 российских городов. Также более 200 человек встретили «старый» Новый год у подножия горнолыжного склона. Пиротехническое шоу, выступление кавер-группы, игровая программа для зрителей создали настоящий праздник для болельщиков и спортсменов.

«Турнир на призы директора Кольской АЭС уже давно стал замечательной традицией, известной даже за пределами Мурманской области. Положительный настрой, заряд бодрости и здорового духа – вот результат, который получают от данного мероприятия все участники и гости», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук. Он подчеркнул, что горнолыжный комплекс «Салма» – комфортная туристическая и спортивная площадка, где с удовольствием отдыхают жители и гости Кольского Заполярья. На одной трассе соревнуются как известные спортсмены, так и обычные любители горнолыжного спорта.

В дисциплинах по горным лыжам и сноуборду разыграно 6 комплектов медалей.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, призовые места распределились следующим образом:

горные лыжи (мужчины), возрастная группа 20-40 лет

1 место - Олег Власов (Апатиты);

2 место - Николай Балякин (Мончегорск);

3 место - Андрей Паницкий (Полярные Зори);

возрастная группа 41 и старше

1 место - Константин Барышев (Мурманск);

2 место - Алексей Шенин (Мурманск);

3 место - Евгений Касинцов (Москва);

Горные лыжи (женщины), возрастная группа 20-40 лет

1 место - Анастасия Лобанова (Мончегорск);

2 место - Анастасия Дубовик (Мончегорск);

3 место - Елизавета Чеснокова (Мончегорск);

возрастная группа 41 и старше

1 место - Мария Максименко (Мончегорск);

2 место - Анна Краева (Мончегорск);

3 место - Ирина Очик (Кировск);

сноуборд (мужчины), возрастная группа 20 лет и старше

1 место - Павел Богатырев (Кировск);

2 место - Роман Егоров (Полярные Зори);

3 место - Павел Кондратьев (Полярные Зори);

сноуборд (женщины), возрастная группа 20 лет и старше

1 место - Полина Кузнецова (Полярные Зори);

2 место - Дарья Ковзун (Мончегорск);

3 место - Анна Копытова (Апатиты).

В дисциплине горные лыжи также приняли участие 9 спортсменов старше 70 лет, которые были награждены памятными призами.

Ознакомиться с официальными протоколами соревнований можно на странице Горнолыжного комплекса «Салма» «ВКонтакте» (https://vk.com/salmaskipz).

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.