Более 130 тысяч госпабликов создано в России

Минцифры РФ, АНО «Диалог Регионы» компания «VK» и руководство российских регионов обсудили промежуточные итоги реализации закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года. На совещании обозначили задачи по развитию инфраструктуры госкоммуникаций на 2023 год. В частности, речь шла о планах по повышению качества контента и вовлеченности пользователей.

«На данный момент функционируют более 130 тысяч страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ», — подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Сегодня госпаблики Мурманской области – это 839 официальных сообществ с аудиторией более 765 тысяч человек.

Ранее правительство РФ определило площадки для ведения госпабликов. Основной из них стала социальная сеть «ВКонтакте», ежемесячная аудитория которой составляет порядка 100 млн пользователей. На региональном уровне ответственными за реализацию закона о госпабликах являются подразделения АНО «Диалог Регионы» – Центры управления регионами.

«В октябре «Диалог» проводил социологическое исследование. 51% пользователей соцсетей читают паблики органов власти и госучреждений. Не будет преувеличением сказать, что госпаблики — это базовая инфраструктура власти для работы в интернете. Цель 2023 года — улучшить качество контента», — генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в 2022 году было проведено более 3 тысяч образовательных мероприятий для администраторов сообществ по повышению эффективности работы в соцсетях как в очном, так и в дистанционном форматах.

Фото: https://gov-murman.ru