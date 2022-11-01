Более 1300 человек воспользовались услугой «медицинского шаттла» в Мурманской области в этом году

За 9 месяцев 2022 года специалистами центральных районных и городских больниц региона выполнено 419 выездов для проведения медицинских осмотров жителей отдаленных муниципалитетов. Это почти в 5 раз больше, чем в 2021 году, и более чем в 3 раза выше годового планового значения. 10 выездов выполнены специалистами областного центра. За этот период осмотрено более 9200 пациентов, это более чем в 2 раза больше, чем в 2021 году, и в 1,3 раза выше планового значения на весь 2022 год. Об этом вчера доложил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Развитие выездных форм оказания медицинских услуг жителям региона по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса включено в план «На Севере – жить», в том числе проект «Медицинские шаттлы».

«Одна из целей выездной деятельности медицинских работников – повышение доступности первичной медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

Развитие выездных форм оказания медицинской помощи осуществляется по двум направлениям: организация выездов врачей-консультантов областного центра в центральные районные и городские больницы; а также выездов бригад специалистов центральных районных и городских больниц в отдаленные населенные пункты, в том числе с применением передвижных медицинских комплексов, полученных в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Работа эта не новая для медицинских организаций, но ранее она не была выстроена и структурирована. Кроме этого, по Вашему поручению было принято решение создать дополнительные, новые для Мурманской области условия для повышения доступности медицинской помощи населению в виде организации работы «медицинских шаттлов», – отметил министр здравоохранения.

По итогам 9 месяцев поставленная цель достигнута, выездными формами работы охвачены 12 муниципальных образований: Печенгский округ, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Североморск, Кольский и Ловозерский районы, Оленегорск, Мончегорск, Апатиты и Кировск с соответствующими подведомственными территориями, Ковдорский округ, Кандалакшский и Терский районы.

Координация региональным Минздравом работы центральных районных и городских больниц по организации выездной деятельности позволила осуществить выезды в 52 населенных пункта и уже за 9 месяцев добиться с опережением выполнения по ряду показателей годовых значений.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, кроме того, на сегодняшний день в Мурманской области на регулярной основе функционируют 4 «медицинских шаттла» по маршрутам: Ковдор – Мончегорская ЦРБ – Ковдор; Никель / Заполярный – КДЦ МОКБ им. П.А. Баяндина – Никель / Заполярный; Зеленоборский – Кандалакшская ЦРБ – Зеленоборский; ЗАТО п. Видяево – Кольская ЦРБ – ЗАТО п. Видяево.

«Выполнено 112 рейсов, услугами «медицинского шаттла» воспользовались более 1300 человек. В соответствии с Вашим поручением прорабатываем внедрение новых маршрутов: Ревда – Оленегорск – Ревда; Ревда – Мурманск – Ревда; Алакуртти – Кандалакша – Алакуртти; Умба – Кандалакша – Умба; Зареченск – Кандалакша – Зареченск», – рассказал Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru