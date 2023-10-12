Более 135 тысяч жителей Мурманской области уже вакцинировались против сезонного гриппа

В Мурманской области продолжается вакцинация против сезонного гриппа. В настоящее время прививку против гриппа сделали более 135 тысяч жителей Мурманской области, из них 38 тысяч – дети.

Всего в эпидсезон 2023/2024 года в регионе планируется привить против гриппа 384581 жителя. В настоящее время выполнено 35% от плана.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем: детям; беременным женщинам; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом. Пройти вакцинацию также следует людям старше 55 лет (у них прививка снижает риск возникновения и тяжесть инфарктов и инсультов), студентам, медицинским работникам и работникам системы образования.

Пройти бесплатную вакцинацию против сезонного гриппа можно в своей поликлинике.

Кроме того, в Мурманске работают выездные прививочные пункты: в ТЦ «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32) и ТРК «Плазма» (ул. Рогозерская, 4). Сделать там прививку можно без предварительной записи каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 18.00.

Фото: https://gov-murman.ru