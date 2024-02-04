Более 136 тысяч жителей Мурманской области принимали участие в решении вопросов развития городской среды в 2023 году

В Мурманской области последние пять лет увеличивается доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Например, в 2019 году этот показатель составлял 10,5%, а в 2023 году уже – 25%. Это 136,201 тысячи жителей.

Для прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды в регионе организовывается Всероссийское голосование граждан по отбору общественных территорий, которые необходимо благоустроить в приоритетном порядке. Всего с 2021 года в рамках вышеуказанного голосования приняли участие 181312 человек.

Это только один из ряда положительных эффектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

«Формирование комфортной городской среды» – один из наиболее успешных и эффективных проектов, которые сегодня реализуются в России. Его цель – создание нового облика городов на территории Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области в 2023 году благоустроены дворовые территории, 122 многоквартирных дома, 8 общественных пространств в 6 муниципалитетах, а также завершена реализация 3 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За пять лет в регионе благоустроены дворовые территории для 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.

Фото: https://gov-murman.ru