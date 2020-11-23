Более 14 миллиардов рублей заложено в областном бюджете на будущий год на нужды здравоохранения

Мурманская область в 2021 году получит 668 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«В целом сегодня идёт обсуждение проекта регионального бюджета на 2021 год, который внесён в областную Думу. Прошу всех коллег очень ответственно отнестись к прохождению закона, к обеспечению необходимого взаимодействия с думскими комитетами. Потому что там, в частности, заложено более 14 миллиардов рублей на функционирование и развитие медицины», ‒ отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что в эту сумму, в том числе, входят средства на строительство новых корпусов областного онкологического диспансера. В будущем году в обновление онкодиспансера будет вложено 351,1 млн рублей, всего строительство обойдётся в 2,2 млрд.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, что касается первичного звена здравоохранения, то в целом в проекте бюджета на будущий год на его развитие заложено 764,8 млн рублей. В перспективе по программе модернизации с 2021 по 2025 год планируется обновление 13 учреждений регионального Минздрава и трёх медицинских организаций ФМБА России. Общий объем средств на реализацию программы составит 4,9 млрд рублей, в том числе: из федерального бюджета ‒ 3,8 млрд рублей; из бюджета Мурманской области ‒ 213,4 млн рублей.