1 декабря в Мурманске состоялось ежегодное деловое мероприятие для представителей туриндустрии – туристическая площадка «Сделано в Арктике».

В этом году более 140 представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, владельцев объектов показа и муниципалитетов собрались в Мурманске для обсуждения насущных вопросов индустрии гостеприимства.

В рамках сессии «Экологика» предприятия «HoReCa» познакомились с лучшими в стране практиками устойчивого развития. Мария Табаровская и Зульфия Такташова, представители компании «Tasigo», поделились лучшими практиками по снижению воздействия на окружающую среду в гостиничном и ресторанном бизнесе и рассказали с чего начать этот путь.

По итогам сессии Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области, отметил: «Весь 2022 год мы посвятили экологическому туризму. Сегодня к тематике года подключились гостиничный и ресторанный бизнес. Надеюсь, что экологические инициативы, которыми с нами поделились коллеги из Казани, начнут внедрятся на территории Мурманской области».

Алексей Волов, основатель и руководитель клуба отельеров «На страже отелей», рассказал о нетривиальных вариантах решения текущих задач в операционной деятельности отелей.

Светлана Данилина, генеральный директор ГК «SportB2B», заместитель председателя правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервиса, помогла региональной команде сформировать актуальную повестку года активного туризма, которому будет посвящен весь 2023 года.

Светлана Ганецкая, представитель туроператора «FUN&SUN», приняла участие в презентации вариантов национальных маршрутов Мурманской области.

Впервые на площадке «Сделано в Арктике» состоялась презентация коллективных средств размещения Мурманской области для туристического бизнеса.

В формате быстрых презентаций представители 12 коллективных средств размещения рассказали о новых объектах размещения или новых гостиничных продуктах, которые запустились в сезоне 22/23 на территории региона.

Своих гостей ждут новые отели «Айтерра», «Хвоя» и хостелы «Grandrooms» в городе Мурманске. Также был представлен туристический комплекс в 25 км от Мурманска под название «Лапландская деревня», где гости могут насладиться комфортабельным отдыхом на природе, это один из первых проектов кто открыл номера по программе строительства «модульных отелей» при поддержке федерального и регионального бюджета.

По дороге в Териберку туристов может принять Усадьба «Канентъявр» в ресторане с арктической кухней.

Организатором мероприятия выступили комитет по туризму Мурманской области совместно с Центром кластерного развития Мурманской области и Туристским информационным центром Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru