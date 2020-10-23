Более 140 школьников и студентов примут участие в V региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс»

С 26 по 30 октября в Мурманской области состоится юбилейный V региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Более 140 школьников и студентов из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться по 29 компетенциям.

Соревнования среди студентов пройдут по компетенциям: Карвинг, Слесарное дело, Поварское дело, Экономика и бухучет, Веб-разработка (программирование), Администрирование баз данных, Массажист, Медицинский и социальный уход, Выпечка хлебобулочных изделий, Кондитерское дело, Столярное дело, Выпечка осетинских пирогов, Декорирование тортов, Обработка текста.

Школьники будут соревноваться в компетенциях: Бисероплетение, Швея, Кружевоплетение, Исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах), Инженерный дизайн, Карвинг, Клининг, Сборка-разборка электронного оборудования, Фотограф-репортер, Поварское дело, Массажист, Медицинский и социальный уход, Выпечка хлебобулочных изделий, Кондитерское дело, Резьба по дереву.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в этом году чемпионат пройдет в очно-дистанционном формате. Его площадками станут Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский медицинский колледж, Кольский медицинский колледж, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Мурманский индустриальный колледж, Кандалакшский индустриальный колледж, Мурманская коррекционная школа-интернат № 3, Минькинская коррекционная школа-интернат, Кандалакшская коррекционная школа-интернат, Североморская школа полного дня.

Открытие и торжественное подведение итогов чемпионата будут организованы в онлайн-формате в группе Регионального центра развития движения Абилимпикс Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте». Открытие состоится 26 октября в 12.00, торжественное подведение итогов – 2 ноября в 12.00.