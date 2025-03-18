Более 140 спортсменов приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок «Зори Росатома»

На горнолыжном комплексе «Салма» прошли соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду на Кубок «Зори Росатома», собравший более 140 участников с разных областей страны. Одним из главных событий мероприятия стал мастер-класс по сноуборду от 15-кратного чемпиона России в параллельном слаломе, слаломе-гигант, сноуборд-кроссу и участника Зимних Олимпийских игр 2006, 2010 и 2014 годов Станислава Деткова.

«Кольская АЭС, вместе с другими предприятиями Госкорпорации «Росатом», поддерживает различные соревнования и мероприятия, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни в нашем регионе. Такие события не только повышают интерес к разнообразным видам спорта, но и способствуют налаживанию дружественных связей, мотивируют на ведение здорового образа жизни, а в итоге, укрепляют здоровье и эмоциональный фон, повышают уровень жизни населения», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В соревнованиях приняли участие команды из дивизионов и предприятий Госкорпорации «Росатом»: Горнорудный дивизион, АО «РЭИН Инжиниринг», АО «ОКБМ Африкантов», Ленинградская АЭС, ФГУП «ПО «Маяк», АСУ ТП «Электротехника», АО «Атомэнергоремонт», СвердНИИхиммаш, АО НИИЭФА, «Ижора», «Титан-2», АО «АЭХК», АО «Росатом Наука», Калининская АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, призовые места распределились следующим образом:

горные лыжи. Мужчины

возрастная категория 18-39 лет

1 место — Денис Лавров (Кольская АЭС);

2 место — Никита Савельев (Инжиниринговый дивизион);

3 место — Максим Донда (Инжиниринговый дивизион);

возрастная категория 40 и старше

1 место — Андрей Паницкий (Кольская АЭС);

2 место — Андрей Смирнов (Кольская АЭС);

3 место — Эдуард Кондратенко (АО «Атомэнергоремонт»).

Горные лыжи. Женщины

возрастная категория 18-39 лет

1 место — Полина Кузнецова (Кольская АЭС);

2 место — Людмила Весел (АО «Атомэнергоремонт»);

3 место — Екатерина Панченко (АО «Концерн Титан-2»);

возрастная категория 40 и старше

1 место — Олеся Омельчук (Кольская АЭС);

2 место — Ксения Дербенева (Кольская АЭС);

3 место — Ирина Сотникова (АО «ВНИИАЭС»).

Сноуборд. Мужчины

возрастная категория 18-39 лет.

1 место — Павел Литвинов (Кольская АЭС);

2 место — Тимофей Соколов (Кольская АЭС);

3 место — Евгений Рябухин (ФГУП «ПО Маяк»);

возрастная категория 40 и старше

1 место — Павел Кондратьев (Кольская АЭС);

2 место — Роман Егоров (Кольская АЭС);

3 место — Арсений Ширбанов (Кольская АЭС).

Сноуборд. Женщины

возрастная категория 18-39 лет

1 место — Полина Кузнецова (Кольская АЭС);

2 место — Ксения Веселова (Ленинградская АЭС);

3 место — Екатерина Киянова (Кольская АЭС);

возрастная категория 40 и старше

1 место — Наталья Красковская (Калининская АЭС);

2 место — Василина Липец (АО «Атомэнергоремонт»);

3 место — Алина Владиславлева (АСУ ТП и Электротехника).

Командный зачёт

горнолыжный спорт

1 место — Кольская АЭС

2 место — АО «Атомэнергоремонт»;

3 место — ФГУП «ПО Маяк»;

сноуборд

1 место — АО «Атомэнергоремонт»;

2 место — ФГУП «ПО Маяк»;

3 место — Кольская АЭС.

Ознакомиться с официальными протоколами соревнований можно на странице Горнолыжного комплекса «Салма» «ВКонтакте».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.