Более 140 студентов из опорных вузов «Росатома» проходят производственную практику на Кольской АЭС

В течение июня–августа на Кольской АЭС пройдут практику более 140 студентов из 25 опорных вузов «Росатома» Москвы, Нижнего Новгорода, Обнинска, Томска, Санкт-Петербурга, Севастополя и других городов России. Будущие специалисты познакомятся с производственными процессами атомной станции, получат ценный практический опыт и навыки под руководством внимательных наставников.

Частью программы прохождения производственной практики стала встреча студентов с руководством предприятия, которая прошла 9 июля на площадке атомной станции в формате живого диалога. В мероприятии приняли участие главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, заместитель директора по персоналу Игорь Кутузов, а также начальники отдела развития персонала и отдела социального развития: Кирилл Большаков и Святослав Беликов. В ходе встречи практикантам была представлена информация об атомном предприятии, его уникальности и перспективах развития, а также рассмотрены темы строительства Кольской АЭС-2, продления эксплуатации действующих энергоблоков и вывода их из эксплуатации.

- «Росатом» и «Росэнергоатом» предоставляют студентам возможность проявить себя и войти в историю. На прошлой неделе на нашем предприятии состоялся визит генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, который анонсировал старт проекта Кольской АЭС-2, открывающий новые перспективы для молодых специалистов. У вас есть уникальный шанс принять участие не только в строительстве, но и в пуске новых энергоблоков, – подчеркнул Владимир Матвеев.

Молодёжь активно интересовалась вопросами жилищного обеспечения, развитием инфраструктуры Полярных Зорь, строительством новых жилых домов, карьерными возможностями и социальными гарантиями для молодых специалистов и работников станции.

«Кольская АЭС активно развивает программы стажировок для студентов, которые позволяют молодым людям получить реальный опыт работы в условиях профессиональной среды. Данная инициатива не только содействует формированию квалифицированных кадров для атомной отрасли, но и помогает студентам закрепить теоретические знания, полученные в вузах», – отметил Игорь Кутузов.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, программа учебной, производственной и преддипломной практики реализуется в рамках сотрудничества с такими ведущими вузами России, как Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Нижегородский государственный технический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и др.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.