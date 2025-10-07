Более 1400 северян присоединилась к первой всероссийской акции «Спортивный диктант»

Мурманская область присоединилась к всероссийской акции «Спортивный диктант». Северяне активное участие в этом уникальном событии, посвящённом развитию интереса к физической культуре и поддержании здорового образа жизни. Мурманский арктический университет выступил центральной площадкой мероприятия. Участников приветствовали министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и сенатор РФ, заслуженный мастер спорта Лариса Круглова.

«Уважаемые участники всероссийского спортивного диктанта! Сегодня мы собрались здесь, чтобы подчеркнуть важность спорта и физической активности в нашей жизни. Данное мероприятие - это больше, чем проверка знаний, это возможность для участников стать частью большой спортивной семьи, обменяться опытом и узнать что-то новое о спорте. «Спортивный диктант» является частью большого движения, которое объединяет миллионы россиян, стремящихся сделать свою жизнь активной и насыщенной. Давайте вместе сделаем спорт неотъемлемой частью своей повседневной жизни, будем поддерживать друг друга в стремлении стать лучше и сильнее», – подчеркнула Светлана Наумова.

«Всероссийская акция «Спортивный диктант» – отличная возможность проверить свои знания о спорте и узнать новое. Участие в ней позволит нам не только оценить свои знания, но и вспомнить о великих достижениях наших спортсменов. Даже тем, кто уже выступал на Олимпийских играх, полезно освежить свои знания о российском спорте, ведь за каждым фактом стоят упорный труд и выдающиеся победы. Призываю всех активно заниматься спортом и верить в себя!», – заявила Лариса Круглова.

В Мурманске проверить свои знания можно было как в Мурманском арктическом университете, так и в Легкоатлетическом манеже. Диктант можно было написать в Коле, Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, а также онлайн. Всего стать частью уникального события решили более 1400 жителей региона, из них очно писали диктант более 320 человек. Им необходимо было ответить на 25 вопросов федеральной части и на дополнительные пять вопросов региональной части.

Всероссийский спортивный диктант – это сетевое массовое мероприятие, направленное на популяризацию физической культуры и спорта. Идея проведения диктанта предложена трехкратной Олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Киселевой и получила поддержку от министра спорта России, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Среди ключевых задач – развитие спорта и его уникальных направлений, обновление инфраструктуры для подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью поддержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554649/#&gid=1&pid=7