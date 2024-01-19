Более 1430 бесплатных посылок отправили северяне в зону СВО

За семь месяцев почтовые отделения Заполярья приняли более 1430 бесплатных посылок для военнослужащих в зоне СВО, сообщили в оперативном штабе региона.

Оформить их можно только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.

Посылки из Мурманской области попадают в логистический центр в Москве, после – представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам. Подробная информация по телефону 8(800) 100−00−00.

Фото Мурманского оперативного штаба.