Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 09:30
Более 1430 бесплатных посылок отправили северяне в зону СВО
За семь месяцев почтовые отделения Заполярья приняли более 1430 бесплатных посылок для военнослужащих в зоне СВО, сообщили в оперативном штабе региона.
Оформить их можно только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.
Посылки из Мурманской области попадают в логистический центр в Москве, после – представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам. Подробная информация по телефону 8(800) 100−00−00.
Фото Мурманского оперативного штаба.
Комментарии
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
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Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
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