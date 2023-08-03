Более 1494 морских миль во льду

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс», на которой находится дрейфующая полярная станция «Северный полюс 41», продолжает свой дрейф в Северном Ледовитом океане.

С момента старта дрейфующая станция прошла свыше 1494 морских миль (около 2766 км). Генеральный дрейф составил более 716 морских миль (около 1326 км).

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, в ходе дрейфа ученые выполняют исследовательские работы как с борта платформы, так и из ледового лагеря, расположенного на льдине.

Напомним, открытие российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41» состоялось 2 октября 2022 года. ЛСП «Северный полюс» стала третьим по счёту судном научно-экспедиционного флота ААНИИ.

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457245230%2Falbum-165713521_00%2Frev