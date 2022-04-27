Более 15 предприятий Мурманской области приняли участие во флешмобе #МыРаботаем

В конце марта в социальных сетях под хештегом #МыРаботаем стартовала масштабная Всероссийская акция, посвященная работе отечественных предприятий.

В Мурманской области к флешмобу присоединились рыбоперерабатывающий завод компании «Мурман СиФуд», Полярная опытная станция, мясоперерабатывающий завод «Окраина», сельскохозяйственное предприятие «Тулома», Североморский молочный завод и другие. Всего в регионе участниками акции стали более 15 предприятий. Видеоролики об их работе широко распространились в социальных сетях, в том числе были опубликованы на личных страницах губернатора региона Андрея Чибиса.

«Россия давно уже взяла курс на производство своего и импортозамещение. Правительство Мурманской области абсолютно это поддерживает и дополняет федеральные меры региональными мерами поддержки прежде всего тех предпринимателей, которые создают что-то новое и что-то свое», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона рассказал, что областное правительство планирует отдельно поддержать тех, кто занимается именно продовольствием и продуктами питания. В частности, дополнительные средства выделят нашим сельхозтоваропроизводителям. Поддержат и рыбаков. Особое внимание будет уделено судоремонту.

Акция #МыРаботаем продолжает набирать обороты. На данный момент уже свыше 1 200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе.

Сотрудники предприятий получили большую поддержку пользователей соцсетей: видеоролики уже набрали свыше 40 млн просмотров, более 4 тысяч репостов и сотни одобряющих комментариев. Ролик с участием пекарей, фермеров и производителей сыров из Республики Башкортостан набрал больше 850 тысяч просмотров.

Активнее всех во флешмобе участвовали хлебозаводы и пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, пользователи соцсетей могут наблюдать кадры, сделанные на мясокомбинатах, мукомольных заводах, молокозаводах, в тепличных хозяйствах, рыбных и рыбоводческих цехах по хештегу #МыРаботаем.