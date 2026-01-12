Более 15 тысяч обращений в неотложные службы медорганизаций зарегистрировано в Мурманской области в новогодние праздники

Об этом в рамках оперативного совещания рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Все эти 12 выходных и праздничных дней наши подведомственные медицинские организации отработали чётко, без сбоев, в полном соответствии с графиком и режимом работы, о которых я докладывал две недели назад на оперативном совещании. Медицинская помощь оказывалась дежурными бригадами, усиленными по всем основным её видам: первичной, скорой и специализированной», – отметил Дмитрий Панычев.

Для оказания специализированной медицинской помощи было обеспечено круглосуточное дежурство территориального центра медицины катастроф в составе 6 специализированных медицинских бригад. В период каникул совершено 4 вылета санавиации, эвакуированы 9 человек. В прошлом году было совершено 3 вылета.

В период праздничных дней дежурило 65 бригад скорой медицинской помощи. Проведенный анализ работы неотложных служб показал, что в среднем каждые сутки по поводу травм, отравлений, ранений и ДТП «скорую» вызывали 63 раза, то есть с такой же частотой, как и прошлом году. А вот общее среднесуточное число вызовов скорой сложилось даже несколько меньше, чем в прошлом: 627 раз в сутки против 639 соответственно.

Практически ежедневно, кроме 1 и 7 января, работали кабинеты неотложной помощи поликлиник. Всего в поликлиниках зафиксировано 15840 обращений за неотложной помощью, в основном по поводу неинфекционных заболеваний. В этом году среднесуточное их количество составило около 900, что больше, чем в прошлом году. Это связано с увеличением доступности записи к узким специалистам. Обращений по поводу ОРВИ и гриппа зарегистрировано чуть меньше, чем прошлом в году – порядка 290 в день.

В травмпункт в этом году в праздники за помощью обращались в среднем 161 раз в сутки, что выше на 14%, чем в прошлом. Также более активно, чем прошлом году, обращались за неотложной стоматологической помощью – в среднем 119 раз в день. Стоматологическая помощь в области оказывалась ежедневно, за исключением 1 и 7 января, а в Мурманске работа была организована и в эти дни.

«Как и в прошлом году, в период выходных и праздничных дней была организована возможность прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе диспансеризации репродуктивного здоровья. С этой целью обратились 332 человека – это немного, поэтому ещё раз призываю не откладывать на потом проверку собственного здоровья! От своевременного выявления факторов риска или заболевания, но на ранней стадии, зависит и качество жизни, и сама жизнь! Относитесь ответственно и к своему собственному здоровью, и к здоровью близких вам людей!», - подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Панычев.