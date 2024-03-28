Более 15 тысяч северян приняли участие в губернаторском проекте «Витаминизация»

Скрининговый проект «Витаминизация» стартовал два месяца назад в рамках стратегического плана «На севере – жить». За это время участие в проекте приняли более 15 тысяч северян. Подробнее в прямом эфире Центра управления регионом рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Основная задача проекта – дать возможность жителям региона узнать концентрацию витамина D в крови и, в случае если результат будет ниже нормы, получить препарат для коррекции.

«Проект «Витаминизация»» внедрялся поэтапно, начиная с областного центра. Сейчас у нас действует 22 пункта витаминизации. На втором этапе проекта к Мурманску присоединились ещё 10 крупных городов области. На третьем этапе проект начал действовать в ЗАТО и отдаленных населённых пунктах. За два месяца работы тестирование прошли более 15 тысяч жителей области. Эта цифра уже позволяет делать первые выводы. Порядка 50% участников – жители региона от 20 до 55 лет, 80% тестируемых имели уровень витамина D в крови ниже нормы», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Пройти обследование в рамках губернаторского проекта «Витаминизация» жители Мурманской области смогут до конца текущего года.

Дефицит витамина D влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, а также вызывает обострение многих хронических заболеваний. Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, проект позволит выявить группы пациентов с выраженным дефицитом, которые будут дообследоваться и наблюдаться в поликлинике по месту жительства; а также сформировать привычку прохождения профилактических обследований.

В рамках прямого эфира Дмитрий Панычев подробно ответил на вопросы жителей о проекте.

Фото: https://gov-murman.ru