Более 15 тысяч северян вакцинировались против сезонного гриппа

Об этом в рамках вчерашнего оперативного совещания рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Сезонный грипп – одно из острых респираторных вирусных инфекционных заболеваний. Основным доказанным методом его профилактики является вакцинация. Своевременно сделанная прививка снижает риск развития заболевания более чем на 90%, а в группе лиц старше 60 лет – на 80% снижает смертность.

«Говоря о смертности, я абсолютно не сгущаю краски – грипп действительно достаточно серьёзная инфекция, быстро распространяется, так как вирус очень заразен и опасен как своими осложнениями, так и присоединением бактериальной инфекции. Именно осложнения дают высокую смертность, прежде всего, среди лиц из группы высокого риска. Излюбленная мишень – это внутренняя выстилка сосудов. Поэтому ежегодно в период заболеваемости гриппом отмечается увеличение пациентов с сосудистыми катастрофами: инфарктами и инсультами», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

В первую очередь вакцинацию необходимо пройти гражданам, входящим в группы риска: дети младше 5 лет; взрослые старше 65 лет; люди с хроническими заболеваниями; женщины во 2 или 3 триместре беременности.

Для вакцинации против сезонного гриппа используются: для взрослого населения – трёхвалентные (от трёх штаммов гриппа) «Совигрипп» и «Флю-М»; для детского населения – «Ультрикс Квадри» (от четырёх штаммов гриппа). Все вакцины инактивированные, то есть содержат не целый вирус, а лишь его частицы – вирусный антиген, чтобы вызвать иммунный ответ и образование антител. Поэтому применяемые вакцины безопасны и «заболеть от прививки» невозможно.

Прививочные пункты организованы во всех подведомственных региональному Минздраву медицинских организациях, также привиться против гриппа можно в пунктах витаминизации в часы их работы. Всего в Мурманской области работает 75 пунктов вакцинации. К настоящему времени против сезонного гриппа привиты порядка 15 тысяч человек. Кроме того, для взрослого населения предоставлена возможность проведения одномоментной (в один день) вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции.

«Понимая важность профилактики развития пневмоний в старшем возрасте, мы в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» и плана «На Севере – жить!» расширили охват вакцинацией против пневмококковой инфекции для всей возрастной группы старше 60 лет, то есть, имеющих не только хронические бронхолегочные заболевания, но и заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и ожирение и прочие хронические заболевания», – рассказал Дмитрий Панычев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному Минздраву активно отработать с социальными учреждениями и крупными предприятиями в муниципалитетах графики вакцинации организованных коллективов. Соответствующее поручение уже дано руководителям медицинских организаций.

Министерство здравоохранения Мурманской области призывает северян не откладывать вакцинацию, а позаботиться о своём здоровье и здоровье своих близких и привиться в ближайшее время.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553029/#&gid=1&pid=1