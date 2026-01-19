Более 15 тысяч соискателей трудоустроил Кадровый центр Мурманской области в 2025 году

По итогам 2025 года, при активном содействии службы занятости Заполярья, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры», работу нашли 15,5 тысячи жителей региона. Это составляет более 64% от общего числа граждан, обратившихся в службу занятости.

Общий показатель эффективности Кадрового центра «Работа России» Мурманской области подтверждает системную работу по поддержке рынка труда.

Значительный вклад в результат внёс губернаторский проект «Работа рядом»: более 8 тысяч из трудоустроенных – несовершеннолетние, работавшие в рамках проекта в свободное от учебы время, в основном в период летних каникул.

Из числа обратившихся за трудоустройством участников СВО работу нашёл каждый второй – всего 35 человек.

Что касается граждан, которые продолжают поиск, то они могут получить всестороннюю поддержку, включая карьерное консультирование, сопровождение по индивидуальному запросу, профессиональное обучение, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

«Важным инструментом в повышении конкурентоспособности соискателей стало обучение в рамках национального проекта «Кадры». В 2025 году обучение завершили 477 человек, при этом уровень трудоустройства и сохранения занятости среди выпускников превысил 81%», – сообщил и. о. директора Кадрового центра Мурманской области Вячеслав Михалевич.

Работа по содействию в трудоустройстве для всех категорий граждан продолжается. Узнать подробности о действующих программах, получить консультацию или подобрать вакансию можно в кадровых центрах Мурманской области и на цифровой платформе «Работа России».

