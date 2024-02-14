Более 15 тысяч жителей стали участниками голосования за детские и спортивные площадки в рамках программы «На Севере – твой проект»

Продолжается голосование на портале «Наш Север» в рамках программы «На Севере – твой проект», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Местным жителям предлагают выбрать детские и спортивные площадки, которые будут реализованы на территории региона в первую очередь.

За время голосования жители Мурманской области сделали свой выбор 15087 раз, и количество проголосовавших на «Нашем Севере» продолжает увеличиваться каждый час. Мы благодарны северянам за такую активность, а тех, кто еще не проголосовал, приглашаю это сделать», – отметил начальник управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области Олег Шаров.

На территории Мурманска до этапа голосования допущены 24 инициативы, ещё 82 идеи касаются других населённых пунктов региона.

«Победители, которые получат финансирование на реализацию своих проектов, будут определены по итогам голосования и конкурсного отбора. Наша основная цель –продолжить благоустройство точек притяжения в городах и поселках Заполярья, основываясь на пожеланиях людей. Результат виден даже сейчас – на этапе отбора – местные жители проводят встречи с соседями, устраивают у себя во дворах праздники в поддержку своей инициативы. Одно из таких мероприятий состоялось в прошедшие выходные во дворе на Новом Плато в Мурманске», – рассказал Олег Шаров.

Губернаторская программа «На Севере – твой проект» стартовала в 2022 году. В рамках конкурса на реализацию инициатив было направлено 100 миллионов рублей на 62 проекта-победителя.

К реализации в 2024 году по итогам отбора прошлого года запланировано 100 проектов на сумму 200 миллионов рублей.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, текущее голосование за благоустройство детских и спортивных комплексов продлится до 18 февраля. Конкурсный отбор инициатив будет проведен в марте. На их реализацию планируется направить 150 миллионов рублей.

Напомним, данная программа на территории региона осуществляется в рамках плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru