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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.22 17:00

Более 1,5 тысячи человек приняли участие в экологическом субботнике в городе атомщиков

В минувшие выходные работниками Кольской АЭС был инициирован экологический субботник. В мероприятии приняли участие не только работники Кольской АЭС, но и представители подрядных компаний, городских организаций, а также неравнодушные жители города.

Впервые в рамках общегородского субботника была организована Всероссийская акция «Чистые игры», которая прошла в городском парке отдыха и здоровья «Наш парк». Участники в развлекательном формате собрали за полтора часа около 2 тонн мусора. «Чистые игры» – общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов, озабоченных проблемой свалок мусора на природе. Командные соревнования по очистке территорий и разделению отходов включают в себя поиск артефактов, решение экологических загадок.

«Только от нас зависит, в каком городе будем жить мы и наши будущие поколения. С каждым годом количество активистов, поддерживающих инициативу градообразующего предприятия наводить в городе чистоту, растет. Хочется верить, что через несколько лет мусор на улицах нашего города перестанет появляться», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, общегородской субботник проходит в Полярных Зорях в первую неделю лета уже в 17-й раз. Экологическая акция охватила все полярнозоринские улицы и территории посёлка Африканды. Приведены в порядок участки возле домов, газоны, лесные массивы, обочины муниципальных дорог. Для уборки мусора было задействовано 13 единиц спецтехники ООО «КАЭС-Авто». Всего было собрано и вывезено 20 самосвалов с мусором.

 

 

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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