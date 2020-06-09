Более 1,5 тысячи человек приняли участие в экологическом субботнике в Полярных Зорях

Во Всемирный день окружающий среды в городе атомщиков состоялась генеральная уборка. В традиционной экологической акции, которая в первые дни лета ежегодно проводится по инициативе Кольской АЭС, приняли участие работники всех цехов и подразделений градообразующего предприятия, представители муниципальных и подрядных организаций, а также все желающие.

Всего за несколько часов улицы и дворы, игровые площадки и зоны отдыха в Полярных Зорях, поселках Африканда и Зашеек, приобрели ухоженный вид, избавились от прошлогодней засохшей листвы, сухих веток и мусора. Особое внимание участники экосубботника уделили благоустройству. Вдоль обновленных тротуаров они сформировали новые газоны с плодородной почвой и высадили газонную траву.

«Мы гордимся тем, что Полярные Зори являются одним из самых уютных, зеленых и комфортных для жизни городов Мурманской области. Очень важно, что участие в субботнике – это настоящая общественная инициатива. Желание наводить чистоту и порядок есть у всех полярнозоринцев, которые целыми семьями приходят поработать на благо родного города», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

По данным организационного штаба субботника, в экологической акции приняли участие более 1,5 тысячи человек, 13 единиц спецтехники, было вывезено с городских территорий 16 самосвалов с мусором.

Масштабные работы по благоустройству и обновлению социальной инфраструктуры в Полярных Зорях будут активно проходить весь летний период.