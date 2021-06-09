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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.21 11:00

Более 1,5 тысячи человек приняли участие в экологическом субботнике в Полярных Зорях

5 июня в городе Полярные Зори прошёл экологический субботник, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды. Кроме 1300 работников Кольской АЭС в субботнике приняли участие представители подрядных компаний, городских организаций, а также неравнодушные жители города.

«Только от нас зависит, в каком городе будем жить мы и наши будущие поколения. Один из показателей того, что в городе Полярные Зори живут неравнодушные люди – количество участников экологического субботника. Из года в год их становиться только больше», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Экологическая акция проходит в Полярных Зорях в первую неделю лета уже в 16-й раз. В этом году кольские атомщики помимо традиционной уборки городских территорий и территорий поселков Африканды и Зашейка, уделили внимание благоустройству и озеленению муниципалитета. По улице Ломоносова высадили саженцы 15 берез, на бульваре «Северное сияние» обустроили новые газоны, проредили густо поросший кустарник, выпилили сухостой, подрезали и выбелили деревья.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, во время субботника были очищены городской парк отдыха и здоровья «Наш парк», территории возле домов в городе и поселках, приведены в порядок газоны, лесные массивы в городе и по обочинам муниципальных дорог, всего было собрано и вывезено 20 машин накопившегося за зиму мусора. Для уборки территории было задействовано 13 единиц спецтехники ООО «КАЭС-Авто».

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