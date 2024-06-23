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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.24 14:00

Более 1,5 тысячи человек приняли участие во II Всероссийской экологической акции «Экосистема: марафон зелёных дел»

В Мурманской области завершилась II Всероссийская экологическая акция «Экосистема: марафон зелёных дел». В этом году марафон зелёных дел проходил с 22 мая по 5 июня. Всего в мероприятиях, онлайн-викторине и акциях марафона приняли участие более 1,5 тысячи человек.

В рамках акции «Помоги другу меньшему» участниками собрано 700 кг гуманитарной помощи для приюта «Надежда» (г. Североморск).

В учебных заведениях Мурманской области прошла акция по сбору батареек, в ходе которой учащимися было собрано 200 кг батареек.

Жители Мурманска, в том числе совсем юные защитники природы, собрали более 130 кг газет в рамках акции по сбору макулатуры. Газеты переданы приюту «Надежда»;

Более 150 человек приняли участие в онлайн-викторине «Природа Мурманской области». В этом году вопросы викторины были посвящены ООПТ и видам, занесённым в Красную книгу Мурманской области.

Волонтёры и активные жители очистили от мусора берега ручьев Варничный и Чистый в Мурманске – было собрано 200 мешков мусора, а также навели порядок в природном парке и на побережье села Териберка, собрав более 700 мешков строительных отходов.

Кроме того, были организованы экскурсии на Мурманскую авиабазу – учреждение посетили воспитанники детско-юношеской спортивной школы Мурмашей, а также победители и призёры конкурса «Береги лес от пожара» и их родители.

В Никеле сотрудники ГОКУ «Дирекция ООПТ» провели мастер-класс по росписи экосумок – рисовали памятник природы регионального значения «Водопад на реке Шуонийоки». Также была организована лекция об ООПТ регионального значения, а затем проведён субботник в окрестностях памятников природы «Водопад на реке Шуонийоки» и «Кедр сибирский в Никельском лесничестве».

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, на заключительном мероприятии марафона зелёных дел сотрудники регионального ведомства и Кольского лесничества совместно с волонтёрами высадили 1,5 тысячи сеянцев сосны. Также к мероприятию присоединились сотрудники компании «Мурмантрэвл», которые высадили порядка 250 саженцев кедра, пихты, рябины и клёна.

«Экологическое благополучие России – это важная государственная задача, а также ответственность каждого человека! Благодарим всех неравнодушных граждан, присоединившихся к марафону, а также приглашаем желающих принимать участие в деле сохранения окружающей среды вместе с Минприроды Мурманской области!», – отметила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа по итогам завершения марафона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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