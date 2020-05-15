Более 1,5 тысячи деклараций сдано североморскими налогоплательщиками через «Личный кабинет»

По данным Межрайонной ИФНС России №2 по Мурманской области, востребованность Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» среди североморских налогоплательщиков значительно возросла в период самоизоляции. Самой популярной услугой сервиса стала возможность заполнения и сдачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в онлайн режиме.

С начала года в инспекцию поступило более 1,5 тысячи деклараций в электронном виде.

«Главным преимуществом сдачи налоговой декларации физическими лицами через «Личный кабинет» является отсутствие необходимости посещать налоговую инспекцию, ведь документ, подписанный бесплатной усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая формируется также в сервисе, направляется в инспекцию в электронном виде, – пояснила заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №2 по Мурманской области Ольга Крысина. – Кроме того, налогоплательщик может следить за ходом камеральной проверки декларации, сформировать и направить заявления о возврате денежных средств также в электронном виде, не выходя из дома».

Напоминаем, граждане, получившие в 2019 году доходы, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц, должны подать в налоговые органы по месту регистрации декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 июля 2020 года.

Сумма НДФЛ, исчисленная физическими лицами на основании налоговой декларации, уплачивается в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода. По общему правилу уплата налога производится физическими лицами самостоятельно.