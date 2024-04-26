Более 1,5 тысячи россиян c начала 2024 года указали на то, что готовы переехать в Мурманскую область ради новой работы

Динамика резюме с начала этого года показывает, что 1,5 тысячи россиян из самых разных уголков страны указали в своих резюме, что готовы переехать в Мурманскую область в ближайшее время ради новой работы или по приглашению от потенциальных мурманских работодателей.

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала на рынке труда и выяснили, какова динамику трудовой мобильности внутри страны, а также как много россиян хотят переехать в Мурманскую область ради работы и сколько местных жителей, а также почему хотят покинуть регион.

Динамика резюме с начала этого года показывает, что 1,5 тысячи россиян из самых разных уголков страны указали в своих резюме, что готовы переехать в Мурманскую область в ближайшее время ради новой работы или по приглашению от потенциальных мурманских работодателей.

Куда поедем?

Чаще всего в Мурманскую область ради новой работы готовы переехать петербуржцы и жители Ленобласти – сразу 2% или более 1 тысячи резюме приходится именно на эти регионы. На втором месте по доле таких желающих – Москва и Московская область, Калининградская, Архангельская области и Карелия (по 2% соискателей готовы к переезду в Мурманскую область), на третьем месте – Новгородская и Псковская области. Также северный регион оказался популярным в качестве нового места работы и жизни у жителей Сибири и Юга России.

Между тем местные жители тоже не прочь куда-нибудь переехать. Так, самыми популярными вариантами переезда внутри страны у мурманчан стали Петербург, Москва, Калининград, Краснодар, Сочи и Ярославль.

Причины переезда разные

У россиян, которые хотят переехать из своих городов и сменить место жительства в том числе на Мурманскую область, в качестве причин лидируют маленькие зарплаты и отсутствие работы в родном регионе. Согласно опросу, в СЗФО и в том числе Мурманской области ситуация аналогичная. Жители северных регионов хотят покинуть родные города чаще всего из-за того, что не могут найти работу (ответили 57%), недовольны размером зарплаты (51%) или не видят перспектив в развитии города (30%).

Кто приедет работать в Мурманскую область?

Статистика показывает, что чаще всего о переезде в Мурманскую область ради новой работы задумываются соискатели топ-менеджеры (почти каждый десятый), инженеры-конструкторы и технологи. Также северный регион интересен менеджерам по продажам, инженерам по эксплуатации и коммерческим управленцам (наглядно на диаграмме).