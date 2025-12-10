В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.25 14:00

Более 1,5 тысячи соискателей Мурманской области оценили свои ИТ-компетенции

За пять месяцев существования национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры России, свои навыки оценили 367 тысяч соискателей по всей стране. Мурманская область в том числе подтвердила заинтересованность местных соискателей в проверке ИТ-навыков. 

По данным на ноябрь, более 1,5 тысячи соискателей из Мурманской области смогли оценить свои ИТ-компетенции.

«Жители Мурманской области – от студентов до опытных специалистов – прошли добровольную оценку, что говорит о высоком спросе на объективное подтверждение квалификации и стремлении к профессиональному развитию. Это формирует качественно новый кадровый резерв для цифровой экономики не только для региона, но и для всей страны», – прокомментировала Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Сейчас ИТ-отрасль уходит далеко за границы традиционного ИТ-бизнеса. ИТ-компании формируют только 38% спроса на ИТ-специалистов. Другая часть — это финансовый сектор (10%), розница (7%), услуги для бизнеса (6%), строительство (4%). Это говорит о том, что ИТ-компетенции глубоко внедрены в бизнес.

По словам Сахаровой, сегмент рынка специалистов, связанный с ИИ, стремительно растёт на волне генеративных технологий. Но бизнес уже переходит от фазы поверхностных инвестиций в использование ИИ к фазе осмысленного построения устойчивой ИТ-инфраструктуры.

«Переход к практическому использованию ИИ уже происходит, и это провоцирует спрос на соответствующие кадры, - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО. - Соискатели уже реагируют на этот тренд: количество резюме с упоминанием ИИ-навыков на hh.ru превысило четверть миллиона».

Особый интерес в регионе отмечается к таким компетенциям, как Linux, JavaScript и Docker. Среди языков программирования лидерами по количеству подтверждений стали Python, SQL, C# и Java. Активное участие в проекте принимают студенты ведущих вузов региона, включая Мурманский арктический государственный университет (МАГУ).

Напомним, что Минцифры России и HeadHunter продолжают развивать национальную систему подтверждения ИТ-компетенций, созданную как ответ на запрос рынка на прозрачную и понятную проверку навыков соискателей. Благодаря проекту любой гражданин России, включая жителей Мурманской области, может на добровольной и безвозмездной основе подтвердить свои ИТ-компетенции и получить официальный сертификат Минцифры России.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,95 рубля, доллар окреп на 1,09 рубля-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»