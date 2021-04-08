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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 13:00

Более 1,5 тысячи жителей Мурманской области установили мобильное приложение «Наш Север»

Общее число пользователей сервиса «Наш Север» превышает 14,5 тысячи человек. Портал продолжает развиваться и набирать популярность среди северян. Мобильную версию скачали более 1500 раз. Функционал приложения не уступает настольной версии портала.

С открытием в Заполярье Центра управления регионом «Наш Север» стал основным инструментом для работы с обращениями граждан. Все оставленные на портале сообщения попадают в ЦУР Мурманской области, который направляет их в ответственные ведомства и контролирует их отработку. Результаты решенных проблем публикуются в формате «Было/Стало».

«Наш Север» – это мультифункциональный информационный портал. Сегодня на нем можно узнать об объектах благоустройства, которые планируются к реализации, выдвинуть свою идею в рамках проектов инициативного бюджетирования, принять участие в голосованиях по важным вопросам», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Одним из первых на портале появился раздел «Благоустройство». Он позволяет пользователю следить за тем, какие проекты по строительству парков, набережных и иных общественных пространств украсят города Мурманской области в ближайшем будущем.

Позднее на сайте был реализован модуль «Инициативы» для приема предложений от граждан по градостроительным вопросам и важным проектам формирования городской среды.

Модуль «Карта работ» добавлен для отображения на карте работ на объектах муниципальной инфраструктуры.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, по статистике, за полтора года существования портала каждый пользователь отправил с помощью этого сервиса как минимум одно сообщение: всего их поступило более 14,5 тысячи. Для сравнения, в марте 2021 года через портал было получено 614 обращений. В 2021 за аналогичный период поступило 1761 сообщение – это в три раза больше, чем год назад.

Напомним, в Заполярье портал «Наш Север» был запущен в рамках цифрового проекта «Умный регион» одним из первых. Сервис стал удобным способом взаимодействия между жителями региона и органами власти. Чтобы отправить сообщение на «Наш Север», пользователю необходимо пройти регистрацию на портале или авторизоваться с помощью сайта «Госуслуги».

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