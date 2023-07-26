Более 150 северян приняли участие в молодёжном экофоруме в Ковдоре

21-23 июля в Ковдорском округе в живописной местности близ сопки Риколатва состоялся второй молодёжный экологический форум «Гиперборея-Ковдор. Перезагрузка». Цель мероприятия – объединить усилия молодёжи в деле сохранения природы Севера для будущих поколений в интересах устойчивого развития экологической культуры и туризма.

Три дня более 150 участников занимались решением экологических кейсов, разработкой проектных инициатив и экотуристических маршрутов. Также они приняли участие в мастер-классах, интеллектуальных играх и квестах, экскурсиях по природным территориям, конкурсах и множестве других активностей. В рамках экофорума участники искали способы сокращения использования токсичных загрязнителей, разобрали стихийную мусорную свалку, расположенную неподалёку от места проведения форума, приняли участие в дискуссии о микропластике.

«Проведение таких мероприятий очень важно, особенно в условиях Крайнего Севера, где проблемы сохранения природы стоят необычайно остро. На восстановление природных территорий севера требуется гораздо больше времени, нежели на южных территориях, поэтому важно проводить такие эколого-просветительские мероприятия систематически. Очень радует, что в этом году в экопросветительскую работу активно включились студенты-геологи, музейные и библиотечные работники, творческая интеллигенция региона. Например, студенты рассказали о минералах Кольского полуострова, Ковдорский краеведческий музей подготовил интереснейшую экскурсию по природной территории, которая будет востребована местными жителями и туристами. На экологическом форуме прекрасно сочетались экология и спорт, что особенно важно в год активного туризма», – отметил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru