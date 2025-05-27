Более 150 событий: к 87-летию Мурманской области северян и гостей региона ждет насыщенная программа

С 28 мая по 1 июня во всех муниципалитетах региона пройдут мероприятия в рамках празднования Дня Мурманской области. О ключевых событиях на оперативном совещании 26 мая рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

«28 мая в нашем регионе отметят День образования Мурманской области. К этой знаменательной дате запланировано более 150 культурных и просветительских мероприятий, участниками которых станут почти 30 тысяч северян. Хочу подчеркнуть, что многие мероприятия празднования Дня рождения Мурманской области сопряжены с годом 80-летия Великой Победы и военной историей Заполярья», — отметила глава профильного ведомства.

Так, с 26 мая по 1 июня на площадках муниципалитетов пройдут праздничные концерты, выставки, краеведческие викторины, лекции и творческие конкурсы. Например, в ЗАТО Александровск откроется выставка рисунков «Мой край родной», в Печенге состоится краеведческий час «Хроника рекорда», в Коле — исторический квест «Мурманская земля начинается с Колы». Кроме того, в Кировском историко-краеведческом музее пройдет мероприятие «Удивительные места Мурманской области», а в Ловозере организуют субботник «Чистый Север».

Насыщенная программа ждёт также молодых и юных северян. В молодёжных пространствах «СОПКИ» во всех муниципалитетах пройдут тематические квизы, краеведческие часы, патриотические квесты, тематические акции и многое другое. Так, 28 мая волонтёры из Апатитов присоединятся к акции «Читающий автобус», где прочтут известные стихи заполярных поэтов. В школах и колледжах региона запланировано множество тематических мероприятий для более чем 500 юных северян.

Спортивная программа празднования включает первенство по пейнтболу в Апатитах и состязания по спортивному ориентированию в Кандалакше. Оба мероприятия состоятся 31 мая.

Отдельно Ольга Обухова остановилась на мероприятиях в областных учреждениях культуры. До 31 августа в областной детско-юношеской библиотеке северяне могут познакомиться с фотовыставкой «Победный май. Мурманск». 28 мая в 11.00 юных читателей приглашают на игровую программу «Край, в котором мы живём». В областной научной библиотеке пройдут интерактивные викторины и творческие мастер-классы, а 28 мая с 10.00 до 20.00 состоится масштабная интерактивная программа «С Днём рождения, Мурманская область». Подробнее с программой «Научки» можно ознакомиться на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Областной драмтеатр приглашает жителей и гостей региона на премьеру спектакля «Мурманский вальс», который создан специально к 87-летию Мурманской области. Премьера состоится 30 и 31 мая в 19.00. В краеведческом музее 28 мая пройдут тематические экскурсии «Мурманская область — начало России». 29 и 30 мая областной художественный музей примет участников 25-го, юбилейного, фестиваля «НАМОДНЕНИЕ». В жюри вошли дизайнер и участница международных показов Александра Гапанович и ученик лаборатории Вячеслава Зайцева Михаил Манаков. В финале фестиваля, который соберёт участников из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Архангельска, пройдут конкурсные показы и гала-концерт. Подробнее о мероприятии — на сайте музея.

«В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова 30 и 31 мая пройдёт фестиваль-конкурс исполнителей патриотической песни имени Иосифа Кобзона. Среди членов жюри: диктор Анна Шатилова, певец-композитор Игорь Демарин, заслуженный артист Краснодарского края, баритон Павел Кравчук, легендарная Ольга Кормухина, певицы Мариам Мерабова и Варвара, семья Божгуа. Два дня более 100 вокально-хоровых коллективов и исполнителей будут бороться за звание лучшего в конкурсных номинациях», — рассказала министр культуры.

30 мая по 1 июня с 12.00 до 21.00 на улице Воровского развернётся масштабная ярмарка с презентацией арктической кухни. Посетители смогут приобрести уникальные арктические сувениры от мастеров региона, в том числе победителей конкурса «Сувенир года. Арктика». Здесь же расположится кинотеатр под открытым небом «Арктическое кинолето» с показом фильмов и мультфильмов о Кольском Заполярье. 31 мая в 17.00 состоится гала-показ победителей фестиваля «НАМОДНЕНИЕ», после которого с 19.00 до 21.00 выступит московский уличный театр «Макаркина студио».

На главной сцене у отеля «Меридиан» 31 мая в 16.00 начнется праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Кольского Заполярья. В 18.00 состоится награждение победителей конкурса имени Кобзона, после чего члены жюри порадуют зрителей своими хитами и исполнят песню «День Победы». Также запланировано выступление шоумена Виталия Гогунского и музыкальный марафон от заполярных диджеев.

1 июня, в День защиты детей, празднование Дней Мурманской области продолжится тематическими площадками. В Мурманске состоится фестиваль детства и юности «Фестиваль «Движения Первых». С 11.00 до 13.00 на улице у ДК имени С.М. Кирова будет работать выставка спецтехники, страйкбольный тир от центра «ВОИН» и другие активности. Далее фестиваль продолжится на площадке у «Меридиана», где с 13.00 до 14.00 состоится концертная программа от «Движения Первых», финальной точкой которой станет хоровод дружбы. Здесь же в 15.00 северян всех возрастов приглашают на шоу мыльных пузырей, а в 16.00 — на концертную программу с участием заполярных коллективов.

«Для обеспечения безопасности и правопорядка во время праздничных мероприятий будут задействованы сотрудники правоохранительных органов. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех жителей и гостей региона присоединиться к насыщенной культурной программе», — в завершение доклада подчеркнула Ольга Обухова.

Подробнее о программе можно узнать на региональном портале «Наш Север» в разделе «Афиша» в специальной подборке, а также в госпабликах учреждений.