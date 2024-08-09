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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 16:00

Более 150 тысяч человек участвуют во втором сезоне конкурса «Билет в Арктику»

В мультиформатном конкурсе «Билет в Арктику» соревнуются студенты и молодые ученые в возрасте 18-35 лет. Победители нового сезона отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ. Лидерами по количеству регистраций стали Московская, Ленинградская и Челябинская области, а также Краснодарский край. Самые популярные тематические направления – «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

Мультиформатный конкурс для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и даёт возможность. В основе – пять отраслей, тематических направлений, наиболее актуальных для развития региона: Добыча и транспортировка нефти и газа; Новые материалы и технологии для Арктики; Экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ; Добыча и переработка полезных ископаемых; Транспортная инфраструктура и Северный морской путь.

Каждое направление рассказывает о профильных исследованиях, разработках и наиболее востребованных арктических компетенциях.

«Арктике нужны талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы – и с точки зрения науки, и с точки зрения экономики. И как раз встроиться в эту систему помогают такие проекты, как наш. Задача «Билета в Арктику» – вовлечь молодёжь в сферу научных или промышленных исследований на Крайнем Севере. Поэтому не исключено, что вызовы, с которыми участники столкнутся, во многом и определят их дальнейший профессиональный путь. Мы очень рассчитываем, что конкурсанты станут своего рода миссионерами развития арктических территорий», — отметил руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Площадка проекта – мини-приложение «ВКонтакте». Участники исследуют виртуальную карту региона – пять тематических зон, знакомятся с достижениями российских ученых и наиболее актуальными арктическими разработками, выполняют мультиформатные задания. Для выхода в финал необходимо успешно пройти интерактивный тест и предложить решение отраслевого кейса.  Авторы 10 решений по оценке экспертного жюри отправятся в научную экспедицию и посетят передовые научно-технологические и производственные площадки на Ямале.

Самой популярной зоной стала «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь». Партнёром этого трека выступает Госкорпорация «Росатом».

«Северный морской путь – это уникальный для нашей страны проект, не только с точки зрения масштабов и экономического значения, но и возможностей, которые появятся благодаря комплексному развитию арктической инфраструктуры. Это более 10 тысяч новых рабочих мест. И чем раньше мы заинтересуем молодежь Арктикой и перспективами, тем больше шансов, что они выберут этот регион для работы и жизни», – Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом», директор Дирекции Северного морского пути.

Самое популярное направление для решения индустриального кейса – «Добыча и переработка полезных ископаемых», которое курирует ПАО «ФосАгро». Авторы пяти решений отправятся в Мурманскую область и посетят производственные площадки ПАО «ФосАгро».

Регистрация на конкурс открыта до 25 августа в мини-приложении ВКонтакте. К участию приглашаются студенты колледжей, вузов и иных учебных заведений, аспиранты и сотрудники научных институтов и организаций. Обязательные условия — гражданство России и возраст от 18 до 35 лет.

В составе экспертного жюри конкурса учёные из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Кольского научного центра РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, НОЦ мирового уровня «Российская Арктика», Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ), координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ.

Партнерами конкурса выступают ведущие научно-технологические компании: Госкорпорация «Росатом», ПАО «ФосАгро», холдинг «Вертолёты России», Российское общество «Знание», Росмолодёжь, Российские студенческие отряды, Кружковое движение НТИ, Российский государственный музей Арктики и Антарктики (РГМАА).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс проводится АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации – одна из задач объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий (2022-2031 гг).

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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