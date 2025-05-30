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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 13:30

Более 150 тысяч цветов будут высажены на 73 общественных зонах областного центра в этом году

В Мурманске началась озеленительная кампания. Общая площадь такого озеленения составит 3885 квадратных метров. Сотрудники Мурманских городских парков и скверов и Управления дорожного хозяйства высадят гвоздики цинерарии, петунии, календулу, бархатцы, виолу и другие цветы.

— Все сорта адаптированы к условиям Крайнего Севера. В прошлом году впервые в городе к традиционному озеленению клумб и вазонов добавилась работа по вертикальному озеленению, которую продолжим и сейчас, — рассказал глава города Юрий Сердечкин. — Надеюсь, совсем скоро впервые мурманчан порадуют тюльпаны, высаженные еще осенью.

После консультаций со специалистами Полярной опытной станции филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова МАУК «МГПС» отобраны морозоустойчивые сорта, адаптированные к северному климату. Клумбы с тюльпанами заиграют розовыми, красными, оранжевыми и жёлтыми красками.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30084&page=1

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