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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 13:30

Более 150 участников студенческих отрядов Мурманской области подвели итоги летней работы

На сцене Центра современного искусства участники Мурманского регионального отделения Российских студенческих отрядов представили итоги летнего трудового сезона. Церемония закрытия летнего трудового сезона прошла в формате концерта, на котором также наградили лучших бойцов лета.

С мая по сентябрь 2024 года ребята трудились в составе четырёх направлений деятельности.

Студенческие отряды проводников «Арктика» и «Аляска», трудоустроенные в Федеральную пассажирскую компанию РЖД, выполняли рейсы по России, работая в составах поездных бригад. 20 человек также были отобраны для работы на заграничном направлении (г. Сухум, Абхазия).

Студенческие педагогические отряды проявили себя в качестве вожатых детских оздоровительных лагерей в составе всероссийских педагогических проектов «Дельфин.ру», «Гагарин», «Смена», Орлёнок, работали в республике Крым и Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Участники студенческих строительных отрядов в качестве места трудоустройства в этом году выбрали Ямало-Ненецкий автономный округ, и работали на студенческой стройке «Борей» вместе с обручающимися других регионов России. Студенческий сервисный отряд отработал лето в «Cosmos Murmansk Hotel». В общей сложности отработало 99 человек, шесть из них были трудоустроены в штат принимающей организации.

«С каждым годом на закрытие летнего трудового сезона приходит всё больше и больше ребят, решивших по завершении работы на каникулах остаться в студенческих отрядах. Теперь наша задача – предложить им достойные занятия во внеучебное время. У ребят сохраняется посыл не расставаться и продолжать выполнять общественно-полезную функцию. Традиционно подходящими для них проектами становятся различные добровольные и патриотические акции, которые позволяют им сохранять чувство единства друг с другом», – рассказал начальник отдела по работе со студенческой молодёжью ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи» Артур Фортес.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, на итоговом мероприятии студенческие отряды Мурманской области объявили о начале набора для подготовки к работе в 2025 году.

С информацией о деятельности Мурманского регионального отделения Российских студенческих отрядов можно ознакомиться в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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