В России на 66% вырос спрос на специалистов, противостоящим DDoS-атакамКакие объекты благоустройства нужны Мурманску – северян приглашают пройти опрос
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.07.22 13:30

Более 150 велосипедистов приняли участие в традиционном веломарафоне, прошедшем на территории Печенгского округа и полуострова Средний

В этом году самый северный веломарафон в мире проводился в девятый раз. Испытать себя на выносливость в чемпионате Мурманской области по велосипедному спорту решились 157 участников из Мурманской области, Московской области, Ленинградской области, Петрозаводска и Республики Беларусь. Традиционно трасса марафона проходит через хребет Муста-Тунтури, который располагается между материком и полуостровом Средний, обрываясь скалами с северной стороны.

На протяжении дня участники соревновались в дисциплинах «маунтинбайк» и «кросс-кантри». Основная дистанция составляла 110 км и предназначалась для опытных спортсменов. В дистанциях 50 и 25 км смогли испытать себя не только профессионалы, но и новички и любители активного отдыха. Награды разыгрывались в двух возрастных группах на каждой дистанции.

На дистанции 110 км среди мужчин до 45 лет победу одержал Виталий Гуменюк (Санкт-Петербург), на 2 месте – Алексей Дубровин (Москва), 3 место – у Сергея Рагозина (Санкт-Петербург). Среди мужчин после 45 лет золото взял Игорь Страуманис (Ковдор), «серебро» – Вадим Малаховский (Северодвинск), «бронзу» – Андрей Захаров (Мурманск).

Среди женщин до 45 лет лучшей стала Ирина Сеннова (Мурманск), на 2 месте – Ксения Опарина (Северодвинск), 3 место – у Надежды Аристовой (Мурмаши). Среди женщин после 45 лет лучший результат показала Наталья Овчинникова (Петрозаводск), на 2 месте – Вера Левитес (Мурманск).

На дистанции 50 км среди мужчин до 45 лет первым пришёл Артём Ткачук (Мурманск), на 2 месте – Александр Бушманов (Мурманск), на 3 месте – Илья Пасканной (Ковдор). Среди мужчин после 45 лет на 1 месте – Денис Кондырев (Мончегорск), на 2 месте – Павел Бойцов (Мурманск), бронзовый призёр Алексей Никифоров (Мончегорск). Среди женщин до 45 лет победу одержала София Келлер (Мурманск), на 2 месте – Влада Яренкова (Мурманск), на 3 месте – Марина Калинина (Североморск). Среди женщин после 45 лет на 1 месте – Людмила Тепленева (Мурманск), на 2 месте – Галина Новикова (Мурманск), на 3 месте – Ирина Мельникова (Мурмаши).

На дистанции 25 км среди мужчин до 45 лет первым пришёл Вадим Айнбунд (Мончегорск), вторым – Глеб Деревянко (Мурмаши), на 3 месте – Михаил Куроптев (Мурманск). Среди мужчин после 45 лет лучший результат показал Дмитрий Маслов (Мурманск), на 2 месте – Сергей Чирков (Никель), 3 место – у Сергея Миловидова (Мурмаши). Среди женщин до 45 лет лучшей оказалась Ольга Никифорова (Мончегорск), на 2 месте – Настасья Громова (Мурманск), на 3 месте – Анна Хайруллова (Мурманск). Среди женщин после 45 лет на 1 месте – Светлана Иванова (Ревда), «серебро» взяла Юлия Малая (Мурманск), «бронзовый» призёр – Мария Двинина (Мурманск).

 

 

 

Фото Максима МАЛЮТИНА.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на продавцов и кассиров за 10 лет вырос в 11 раз
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50Териберка: Фестиваль на краю света (12+)16:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Планета лошадей». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области увеличен размер выплаты гражданам, заключившим социальный контракт и решившим открыть собственное дело-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, а рубль теряет позиции в начале торгов-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Ну почему у нас в этих подразделениях настолько чёрствые люди сидят? Это просто уму непостижимо — Андрей Чибис-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика