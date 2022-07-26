Более 150 велосипедистов приняли участие в традиционном веломарафоне, прошедшем на территории Печенгского округа и полуострова Средний

В этом году самый северный веломарафон в мире проводился в девятый раз. Испытать себя на выносливость в чемпионате Мурманской области по велосипедному спорту решились 157 участников из Мурманской области, Московской области, Ленинградской области, Петрозаводска и Республики Беларусь. Традиционно трасса марафона проходит через хребет Муста-Тунтури, который располагается между материком и полуостровом Средний, обрываясь скалами с северной стороны.

На протяжении дня участники соревновались в дисциплинах «маунтинбайк» и «кросс-кантри». Основная дистанция составляла 110 км и предназначалась для опытных спортсменов. В дистанциях 50 и 25 км смогли испытать себя не только профессионалы, но и новички и любители активного отдыха. Награды разыгрывались в двух возрастных группах на каждой дистанции.

На дистанции 110 км среди мужчин до 45 лет победу одержал Виталий Гуменюк (Санкт-Петербург), на 2 месте – Алексей Дубровин (Москва), 3 место – у Сергея Рагозина (Санкт-Петербург). Среди мужчин после 45 лет золото взял Игорь Страуманис (Ковдор), «серебро» – Вадим Малаховский (Северодвинск), «бронзу» – Андрей Захаров (Мурманск).

Среди женщин до 45 лет лучшей стала Ирина Сеннова (Мурманск), на 2 месте – Ксения Опарина (Северодвинск), 3 место – у Надежды Аристовой (Мурмаши). Среди женщин после 45 лет лучший результат показала Наталья Овчинникова (Петрозаводск), на 2 месте – Вера Левитес (Мурманск).

На дистанции 50 км среди мужчин до 45 лет первым пришёл Артём Ткачук (Мурманск), на 2 месте – Александр Бушманов (Мурманск), на 3 месте – Илья Пасканной (Ковдор). Среди мужчин после 45 лет на 1 месте – Денис Кондырев (Мончегорск), на 2 месте – Павел Бойцов (Мурманск), бронзовый призёр Алексей Никифоров (Мончегорск). Среди женщин до 45 лет победу одержала София Келлер (Мурманск), на 2 месте – Влада Яренкова (Мурманск), на 3 месте – Марина Калинина (Североморск). Среди женщин после 45 лет на 1 месте – Людмила Тепленева (Мурманск), на 2 месте – Галина Новикова (Мурманск), на 3 месте – Ирина Мельникова (Мурмаши).

На дистанции 25 км среди мужчин до 45 лет первым пришёл Вадим Айнбунд (Мончегорск), вторым – Глеб Деревянко (Мурмаши), на 3 месте – Михаил Куроптев (Мурманск). Среди мужчин после 45 лет лучший результат показал Дмитрий Маслов (Мурманск), на 2 месте – Сергей Чирков (Никель), 3 место – у Сергея Миловидова (Мурмаши). Среди женщин до 45 лет лучшей оказалась Ольга Никифорова (Мончегорск), на 2 месте – Настасья Громова (Мурманск), на 3 месте – Анна Хайруллова (Мурманск). Среди женщин после 45 лет на 1 месте – Светлана Иванова (Ревда), «серебро» взяла Юлия Малая (Мурманск), «бронзовый» призёр – Мария Двинина (Мурманск).

Фото Максима МАЛЮТИНА.