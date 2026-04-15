Более 150 юных северян объединил творческий фестиваль «Город Мастеров»

Вчера в мурманской школе №58 имени Героя России Романа Манкевича открылся ежегодный муниципальный фестиваль «Город Мастеров». Мероприятие организовано специально для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Со стартом конкурсной программы участников поздравила заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова. С приветственным словом к собравшимся также обратился депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев.

Нынешний «Город Мастеров» приурочен к проведению в Российской Федерации Года единства народов России. Его участниками стали 150 школьников в возрасте от 7 до 18 лет из мурманских школ №№11, 20, 42, 45, 50 и 58, гимназий №№6, 8, 9 и 10, Дома детского творчества имени Анатолия Бредова, а также обучающиеся Минькинской коррекционной школы-интерната.

Ребята смогут проявить себя в различных направлениях: декоративно-прикладном, изобразительном и компьютерном творчестве, анимации и кино, литературном, вокальном, театральном, а также фото- и медиаискусстве. Помимо соревновательной части, для школьников подготовили подвижные игры народов России и разнообразные мастер-классы. Занятия проводят педагогические работники и представители родительского комитета школы №58. Дети познают «Лучистые тайны древних орнаментов», освоят техники граттажа и штамповки, создадут славянские обереги «Куклы-скрутки», аппликации «Наша Россия» и закладки-игрушки с национальными узорами.

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится 17 апреля. Победители и призёры будут отмечены наградами и дипломами, а все без исключения участники получат памятные сувениры.

