Более 150 юных северян побывали в профтурах региональной службы занятости

Специалисты кадровых центров Мурманской области познакомили школьников с востребованными профессиями и условиями труда. Будущие выпускники посетили свыше 10 региональных предприятий и организаций, в числе которых Кировский филиал АО «Апатит» ПАО «ФосАгро», Мурманский морской торговый порт, Нижне-Туломская гидроэлектростанция компании «ТГК-1», Оленегорский механический завод и Кольский научный центр Российской академии наук.

Кольский кадровый центр организовал для старшеклассников местной школы профтур на Нижне-Туломскую ГЭС, где они узнали о новых интересных и важных профессиях. ГЭС — стратегически важный объект, попасть туда без пропуска невозможно, поэтому знакомство с работой станции изнутри стало для ребят не только полезным, но и познавательным. Например, они узнали о рыбоходе через плотину, который используется для нереста сёмги и считается лучшим в мире по мнению экологов.

В рамках проекта «Возможности Севера» для школьников из Оленегорска специалисты кадрового центра совместно с региональным отделением «Движения Первых» организовали профориентационный тур на Оленегорский механический завод. Генеральный директор завода Вячеслав Низамов провёл для ребят экскурсию по механосборочному цеху, цеху металлоконструкций и литейному участку. Также он рассказал юным северянам о производстве, системе обучения и мотивации сотрудников.

Кировский кадровый центр провёл для школьников виртуальную экскурсию в Кировский филиал АО «Апатит» компании «ФосАгро», которая является ведущим мировым производителем фосфорных удобрений. Во время профтура ребята узнали больше о профессиях в горнодобывающей отрасли и условиях труда специалистов в Кольском Заполярье.

Юных мурманчан служба занятости пригласила в Мурманский морской торговый порт и троллейбусное депо АО «Электротранспорт». Школьники узнали о важности транспортных объектов для экономики региона и растущей потребности в квалифицированных кадрах. Кроме того, специалисты Мурманского кадрового центра рассказали о том, где и какие профессии можно получить для работы в крупных предприятиях города.

В Мончегорске выпускники школ и колледжей посетили предприятие АО «Мончегорскводоканал», где им рассказали о профессиях, связанных с контролем качества воды. А в Апатитах школьники пообщались с учёными из Кольского научного центра и узнали о работе лаборантов, учёных и научных сотрудников.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, такие мероприятия доказали свою актуальность как для работодателей, так и для молодежи Мурманской области, поэтому профтуры будут проходить на протяжении всего года. Подобные экскурсии позволят учащимся познакомиться с реальным производством и условиями труда на предприятиях региона и определиться с будущей профессией.

Фото: https://gov-murman.ru