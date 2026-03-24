Более 150 жителей Мурманской области подали заявления на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» с начала 2026 года

В рамках программы бесплатного переобучения по нацпроекту «Кадры» на портале «Работа России» размещены 15 образовательных программ.

В списке предложений — профессия электромонтера, экскурсовода, специалиста в сфере закупок, сварщика ручной дуговой сварки и другие актуальные направления. Право на бесплатное обучение имеют участники СВО и члены их семей, женщины в декрете или воспитывающие детей до семи лет, соискатели с инвалидностью и другие приоритетные для службы занятости категории.

Узнать подробный список и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России». После этого необходимо пройти профориентацию в кадровом центре по месту жительства. Сотрудники службы занятости помогут с выбором программы, учитывая опыт и карьерные цели заявителя.

«Получение новых знаний позволяет кандидатам увереннее чувствовать себя на рынке труда. Сегодня работодатели ценят не только имеющийся опыт, но и готовность сотрудников учиться новому, осваивать современные инструменты. Эффективность программы подтверждает статистика: 85% граждан, завершивших обучение в 2025 году, уже нашли работу», — прокомментировала руководитель Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

По итогам обучения каждый участник программы получает документ о приобретении новой специальности или свидетельство о повышении квалификации.

