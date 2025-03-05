Более 1500 человек посетили VI туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market»

В ТРК «Plazma» прошла туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market», организованная Туристским информационным центром Мурманской области. На мероприятии гости узнали об экскурсионных новинках весенне-летнего сезона и привилегиях для местных жителей.

В выставке приняли участие восемь представителей туриндустрии Мурманской области, Кандалакшский заповедник, дирекция ООПТ и шесть мастеров сувенирной продукции. В рамках мероприятия прошёл модный показ от студенческого объединения «Арктическая лаборатория моды». Коллекции «Тихо в тундре на рассвете» и «Кочевники» призваны напомнить о том, как важно сохранять хрупкую природу Кольского полуострова.

Представители туриндустрии провели лекции, посвящённые активному отдыху, экскурсионным маршрутам в ЗАТО Мурманской области и туристическим сувенирам. Центр «Вторая школа» рассказал о возможностях промышленного туризма в Печенгском округе и о новом туристическом объекте – шахте Каула-Котсельваара. Также гости выставки узнали о том, что такое арктический снорклинг и как безопасно наблюдать за китами. Для посетителей были организованы творческие мастер-классы, где они могли попробовать себя в росписи пряников и плетении саамских браслетов.

Как сообщает Туристский информационный центр Мурманской области, кроме того, гости мероприятия поучаствовали в розыгрыше более 40 призов, ответив на вопросы о Кольском полуострове, предложенные представителями туриндустрии. В числе призов были сертификаты на различные туристические активности, путешествия и экскурсии, а также сувениры мастеров региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/