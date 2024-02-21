Более 1500 человек стали гостями Дня открытых дверей в областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой

Насыщенные выходные прошли в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Узнать о возможностях современного учреждения культуры читатели смогли на познавательной семейной экскурсии. Они убедились, что библиотека – это открытое пространство, где каждый желающий может получить бесплатный доступ к книжным фондам, сети Интернет, консультациям со специалистами, а также стать членом клуба по интересам.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, сегодня библиотека – это не просто книги на полках, а настоящий образовательный и познавательный центр. Все её помещения – своеобразные тематические площадки. Главная идея дня открытых дверей – выйти за рамки обыденности, удивить читателей.

Гости посетили многочисленные книжные выставки для самых юных читателей и их родителей. Традиционно большой интерес гостей вызвали творческие мастер-классы, подготовленные сотрудниками библиотеки. Многие посетители унесли с собой сувениры и подарки, изготовленные своими руками. Для самых юных читателей были проведены семейные игровые программы и праздник, приуроченный к 23 февраля.

Продемонстрировать свои таланты в прочтении стихов маленькие посетители смогли на «поэтической табуретке». Настольные игры, пазлы, загадки, викторины и интерактивы с элементами английского языка вызвали живой интерес у читателей.

В пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ», работающих на базе областной детско-юношеской библиотеки, для родителей был проведён тренинг о семейном взаимодействии. Как общение взрослых влияет на поведение ребёнка? Как решать семейные конфликты конструктивно? Ответы на эти и другие вопросы посетители получили от специалистов Центра защиты материнства «Колыбель».

Фото: https://gov-murman.ru