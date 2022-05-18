Более 1500 россиян хотят быть музейными работниками

Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая, начиная с 1977 года. В тот день в Москве и Ленинграде прошла 11 генеральная конференция ICOM (Международный совет музеев). В преддверии памятной даты эксперты hh.ru проанализировали рынок труда России и выяснили, какие специалисты востребованы в данной отрасли, насколько активны соискатели.

Понятие «музейный работник» объединяет множество профессий: хранители, научные сотрудники, методисты, экскурсоводы, экспозиционеры, смотрители, реставраторы, искусствоведы, научные работники и другие.

С начала года россияне разместили более 1500 резюме в изучаемой сфере, из них 47% приходятся на Москву и это на 6% больше, чем в прошлом году. На втором месте по активности соискателей, желающих работать в музейной сфере – Санкт-Петербург: 24% резюме, что на 3% меньше, чем в 2021. 4% резюме, желающих стать музейными работниками, приходится на Московскую область, по 2% резюме разместили соискатели из Свердловской области и Краснодарского края. Также в топ-10 по числу кандидатов, претендующих на музейные профессий, вошли Самарская область, Крым, Татарстан, Воронежская и Новосибирская области (по 1% резюме в каждом регионе).

Соискатели, интересующиеся работой в музейной сфере, как правило, отмечают имеющееся культурологическое образование или созданные уникальные проекты, которые готовы внедрить в работу музеев. Так, одна из соискательниц имеет почти 37-летний стаж работы в музейной сфере, а также знает уникальные методики хранения экспонатов и разрабатывает концепции организации выставок. Другая соискательница на место экскурсовода ранее работала смотрителем в крупном музее, где обеспечивала безопасность культурных ценностей и отвечала за сохранность экспонатов. В музейных работников переквалифицируются и специалисты из других отраслей. Так, музейным смотрителем желает стать соискательница с 20-летним стажем работы в сфере строительства, которая всю жизнь интересовалась музеями и теперь хочет с ними связать свою жизнь.

По данным резюме, опубликованных на hh.ru в 2022 году, 61% соискателей в изучаемой сфере – женщины. Анализ соискательской активности показывает, что больше всего работа в музеях интересует старшее поколение, а также россиян среднего возраста. Так, больше трети резюме (37%) приходится на кандидатов до 35 лет, ещё 22% резюме разместили соискатели среднего возраста до 45 лет, каждое пятое резюме в музейной сфере (14%) опубликовано соискателями зрелого возраста до 55 лет. А вот молодое поколение интересуется такой работой реже – лишь 11% резюме по России.

В свою очередь работодатели с начала года разместили более 700 вакансий, среди которых большая часть предназначена для музейных экскурсоводов (56% от всего объёма вакансий). Также требуются реставраторы (28%), музейные работники (28%), хранители музейных ценностей (4%), методисты, смотрители и научные сотрудники.

В разбивке по профессиям и регионам – наибольший спрос на экскурсоводов демонстрируют работодатели из Москвы, Краснодарского края, Петербурга и Татарстана. Реставраторов ищут чаще всего в Москве, Петербурге, и Свердловской области. А вот музейные работники наиболее востребованы (кроме Москвы) также в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской области и Татарстане.

Средняя предлагаемая зарплата для музейных работников в России находится в диапазоне от 20 до 55 тысяч рублей, что в среднем на 5000 рублей больше, чем в 2021 году. В свою очередь соискатели, претендующие на работу в музейной сфере, как правило, указывают желаемый уровень дохода от 35 до 70 тысяч рублей.

Вакансии для музейных работников России, на которые можно откликнуться прямо сейчас: