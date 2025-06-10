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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.25 15:30

Более 1500 сотрудников Кольской АЭС и подрядных организаций вышли на общегородской летний субботник

В Полярных Зорях прошёл масштабный летний экологический субботник, который собрал более 1500 человек. В мероприятии приняли участие работники Кольской АЭС и подрядных организаций, представители администрации, городских служб и неравнодушные жители города.

Субботник охватил все полярнозоринские улицы и территорию посёлка Африканды.

В этом году кольские атомщики уделили особое внимание благоустройству и озеленению городского парка отдыха «Наш парк»: выровняли бордюрные камни, очистили лесную зону, провели реконструкцию аллей и высадку цветов в клумбах. Дайверы из клуба «Водиной» очистили береговую линию озера Пинозеро от мусора и загрязнений. Совместно с волонтёрами руководители атомной станции облагородили зоны вокруг детской площадки на улице Курчатова.

«Совместными усилиями мы делаем Полярные Зори чище, уютнее и комфортнее для всех жителей. Важно помнить, что вклад каждого из нас – это шаг к сохранению окружающей среды, возможность сделать город лучше. Проведение подобных мероприятий способствует не только защите природы, но и развитию экологической культуры среди населения», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

В ходе экологической акции было задействовано 10 единиц коммунальной техники: 5 самосвалов, 4 погрузчика и поливомоечная машина. Всего участниками субботника собрано и вывезено 25 машин с мусором.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов — все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды. «Росатом» участвует в проектах по сохранению биоразнообразия на нашей планете, занимается лесовосстановлением, очисткой берегов рек, зарыблением водоемов. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской деятельности для сотрудников предприятий Госкорпорации.

 

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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