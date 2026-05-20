Более 15000 северян стали участниками акции «Ночь музеев» в Мурманской области

В Мурманской области состоялась ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев», к которой присоединились более 15000 северян. Серию мероприятий объединили тема «Родное» и Год единства народов России.

Благодаря мастер-классам, интерактивным площадкам и викторинам жители и гости Мурманска отправились в путешествие по истории, искусству и традициям нашего региона, а также всей страны.

Выставки Мурманского областного художественного музея в этот вечер можно было посетить бесплатно. Северяне присоединились к выступлениям музыкальных коллективов, лаборатории научных открытий, мастер-классам и специальным экскурсиям от директора музея.

В Культурно-выставочном центре Русского музея участники акции увидели спектакль-импровизацию. Кроме того, прошла творческая встреча с одним из авторов выставки «В мире животных» — петербургской художницей Наталией Цехомской.

В этом году Кольский Север празднует 100-летие музейного дела. К знаменательной дате Мурманский областной краеведческий музей впервые открыл двери в фондохранилище. Экскурсия стала частью программы «Музейное закулисье». Также все желающие поучаствовали в шахматном турнире, медиациях, просветительских лекциях и обзорных экскурсиях.

Сотрудники центра краеведения и страноведения Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для «Ночи музеев» выставку «Рукописное чудо». Экспозиция с уникальными рукописными книгами, которые создали юные писатели, развернулась на третьем этаже краеведческого музея.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, «Ночь музеев» — ежегодная всероссийская акция. В 2015 она получила федеральный статус и стала проходить централизованно при поддержке Министерства культуры РФ. В мероприятии задействованы федеральные, ведомственные и частные музеи по всей стране.

